Решив покупать криптовалюту Биткойн, оплачивая сделку рублями с карты банка Тинькофф, вам придется выбирать способ проведения операции среди нескольких доступных вариантов. Конвертировать активы можно через криптовалютные биржи, Телеграм боты, частных лиц или площадки P2P обмена, а также с помощью электронных обменников. И практика показывает, что выбирать лучше последний вариант.

Работа с криптобиржами и P2P площадками часто оказывается невыгодной с финансовой точки зрения из-за завышенных комиссий, сделки с Телеграм ботами и частными лицами также не всегда выгодные, а зачастую и очень рискованные. Конвертация через обменные сервисы – оптимальное решение. Далее мы рассмотрим, почему. Изучим тему по порядку.

Почему покупать Bitcoin через обменники лучше всего



Решив обменивать рубли с карты банка ТКС на криптовалюту Bitcoin через электронные обменники, вы отметите ряд важных преимуществ. Они будут такими:

● большое количество предложений. Вы легко подберете то, которое устроит по всем условиям;

● конвертация по актуальным курсам. Обменные сервисы берут курсы на популярных

криптобиржах, тщательно отслеживают своевременность их обновления;

● невысокие комиссии. Их обменники устанавливают, чтобы выдерживать сложившуюся в области обмена валют конкуренцию;

● возможность менять активы в любое время. Большинство сервисов работает круглосуточно;

● возможность конвертировать и мелкие, и крупные суммы;

● отсутствие необходимости обязательной верификации. Вы можете выбрать сервис, который не запрашивает прохождение этой процедуры;

● возможность выбрать предложение, предусматривающее фиксацию курса по заявке.

Работать с обменниками действительно выгодно и удобно. И отдельно хотелось бы остановиться на опции фиксации курса по заявке. Используя ее, вы получаете уверенность в том, что обмен будет проведен по заведомо согласованной цене. Но важно понимать, что стоимость Bitcoin может меняться резко и достаточно существенно. Поэтому обменные сервисы фиксируют курс на определенных условиях.

Зачастую фиксация действует при изменении биржевого курса до 0,5-1%. Если цена криптовалюты изменится более существенно, сумма по заявке может быть пересчитана.

Это основная информация о сотрудничестве с обменными сервисами, которую вам стоило получить.

Где искать надежные обменники

В случае сотрудничества с обменными сервисами также присутствуют определенные риски, ведь среди них тоже есть проекты, созданные аферистами. Но обойти такие площадки не составляет труда. Нужно просто подбирать поставщика услуг не самостоятельно через поисковую систему, а на специализированном мониторинговом портале, таком как BestChange.

На странице www.bestchange.ru/tinkoff-to-bitcoin.html собраны площадки, гарантирующие безопасный обмен рублей с карты Тинькофф на Bitcoin (BTC). Все они тщательно проверены на предмет честности работы. Поэтому опасаться за безопасность сделок не стоит. Лучше больше внимания уделить подбору условий конвертации.

Как выбрать оптимальное предложение



Чтобы заключить выгодную сделку, вам необходимо сравнить доступные предложения по таким параметрам:

● курс конвертации;

● ограничения по суммам, которые можно обменять;

● величина и способ расчета комиссии;

● возможность фиксации курса и ее условия;

● необходимость прохождения верификации.

Чтобы определять выгодную сделку было проще, вы можете использовать предложенный на странице www.bestchange.ru/converter/ конвертер валют.

Сам обмен выполнить несложно. Нужно только перейти на сайт подходящего обменника, заполнить стандартную форму заявки. После ее необходимо подтвердить и оплатить с карты ТКС Банка. Далее специалисты сервиса переведут эквивалентную сумму в BTC на криптовалютный кошелек.

Что касается того, когда покупать Bitcoin, то приобретать монеты нужно в момент их существенного удешевления или в момент начала роста цены. Чтобы подобрать подходящее время, есть смысл изучить график изменения стоимости актива.