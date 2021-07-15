Студент кафедры архитектуры Саратовского государственного технического университета имени Ю. А. Гагарина (СГТУ) Прохор Скупинский разработал проект крематория.

По его мнению, строительство объекта может решить проблему большого количества традиционных захоронений в Саратове.

— Данная тема считается табуированной и многие стараются обойти её стороной. Но как бы мы не избегали колких вопросов, рано или поздно на них придётся ответить, — сообщает слова автор проекта издание STRELKA MAG.

Согласно решению его дипломной работы, крематорий и колумбарий в светлом и минималистичном облике должны появится на Новоувекском кладбище. Такие цветовые решения выбраны неслучайно — это поможет людям пережить утрату.

Напомним, о появлении крематория стало известно в июне 2021 года. Тогда на сайте администрации Саратова выложили проект генплана развития города до 2041. Соответствующий документ разработал НИПИ «Геомир».