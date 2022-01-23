Администрация Саратова опубликовала список дорог, где в ночь с 23 на 24 января будет продолжена комплексная уборка улично-дорожной сети

С 20:00 до 6:00 запланировано ограничение стоянки и движения автомобилей по:

— ул. Чкалова от ул. Овражная до ул. Романтиков,

— ул. Рахова от ул. Б. Казачья к ул. Шелковичная,

— ул. Шелковичная от Рахова до ул. Астраханская,

— 13-й Белоглинский пр. от ул. Рабочая до ул. Аткарская.

Кроме того, для освобождения улиц города от машин, припаркованных с нарушениями и препятствующих уборке, привлекаются экипажи сотрудников ГИБДД по следующим адресам:

— ул. Советская от ул. Вольская до ул. Горького,

— ул. Мамонтовой от ул. Чехова до ул. Топольчанская,

— ул. Тархова от ул. Гришаева до ул. Топольчанская,

— ул. Рахова от ул. Большая Казачья до ул. Шелковичная,

— ул. Шелковичная от ул. Рахова до ул. Астраханская,

— ул. Днепропетровская от ул. Антонова до ул. Чехова,

— ул. Соборная от ул. Волжская до ул. Кузнечная,

— ул. Танкистов от ул. Соколовая до ул. Навашина,

— ул. Осипова,

— ул. Слонова,

— ул. Пугачева от ул. Мичурина до ул. Советская,

— ул. Рахова.