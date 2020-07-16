По состоянию на 14 июля только шесть пляжей в Саратовской области получили санитарно-эпидемиологические заключения управления Роспотребнадзора региона.

Для летнего отдыха доступны: парк-отель «Хвалынский» ООО «Волгопромгаз», дом отдыха «Черемшаны-2», энгельсская база отдыха «Домостроитель».

И еще пляжи: СРОБДФ «Парус» в Энгельсе, на левом берегу Волги на отделившемся острове Карачаровском, городской в Хвалынске, городской МАУ «ПКИО» на улице Набережная в Пугачеве.

Проведено свыше 50 исследований воды и песка на микробов, паразитов и санитарно-химические показатели, все они соответствуют норме.