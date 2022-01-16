Известен список улиц для вывоза снега в Саратове.

Это следующие адреса:

— ул. М. Горького (от ул. Сакко и Ванцетти до пр. Кирова (правая сторона)),

ул. Октябрьская (от Набережной Космонавтов до Волжской),

ул. Авиастроителей (от Энтузиастов до Орджоникидзе (2 стороны)),

ул. Азина (от Тульской до Оргсинтеза),

ул. Вольская (от Белоглинской до Чернышевского),

ул. Клочкова (от 3-го Паркового до Политехнической),

путепровод Трофимовский/2-я Прокатная, ул.Московская (от Чапаева до Вольской (правая сторона),

ул. Московская (от Чапаева в сторону Астраханской (правая сторона)),

ул.Московская (от Астраханской в сторону Аткарской (правая сторона)),

ул. Ст. Разина (от Б. Казачей до Слонова (правая сторона)),

ул. Ст. Разина (от Слонова до Белоглинской (левая сторона)),

ул. Рабочая, ул.Тархова (от Гришаева до Мысникова), ул. Б. Горная (от Вольской до Чапаева).

Вывоз снега на региональных маршрутах в Саратове будет организован на ул. Соколовая (от ул.Мясницкой до ул.Вольской), ул. Б. Горная (от ул.Мясницкой до ул.Радищева), пр. 50 лет Октября (дублеры) — (от ул.Деловая до ул.Вишневая).

По информации администрации Саратова, вывоз снега проводился на следующих участках: ул. Московская (от ул. Чернышевской до ул. Набережной Космонавтов), ул. Московская (от ул. Набережной Космонавтов до ул. Радищева), ул. Клочкова (от ул.Политехнической до кольца), ул. М.Горького (от ул.Мичурина до ул.Сакко и Ванцетти), ул. Новоузенская (от ул. Пугачева до ул. Хользунова), ул. Рабочая (от ул. Чапаева до ул. Вольской), ул. Советская (от ул.Мирный переулок до ул.Радищева), ул. Кавказская, Авиастроителей, ул. Волжская (от ул. Некрасова до ул. Октябрьской), ул. Чкалова (от ул. Овражная в сторону ул. Романтиков), ул. Московская (от ул.Вольская до ул.М.Горького), ул. Ст. Разина (от Московской до ул.Б.Казачья) 2ст., Привокзальная площадь, Пр.Кирова от Радищева до М.Горького, Пл.Кирова от Чапаева до Мирного переулка, Ул.1-й пр-д Танкистов от Мойки до Черниговской, Ул. Набережная Космонавтов 4-й Ярус от ул. Обуховского пер. до ул. Некрасова, Ул. Волжская от ул. Некрасова до ул. Октябрьской, Ул. Радищева от ул. Кутякова до ул. Соборной пл., Ул. М. Горького от пр. Кирова до ул. Б. Казачья (Левая сторона).

Всего в работах на сегодняшний день задействовано 753 единицы техники.