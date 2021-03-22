В ДК «Россия» ко дню космонавтики пройдут сразу несколько мероприятий.

С 5 по 16 апреля в выставочном зале музея ДК “Россия” состоятся экскурсии по выставке «Пристань космонавтов» и пройдут Гагаринские чтения «Дорога во Вселенную» среди школьников Ленинского района Саратова.

А 12 апреля в театральном зале пройдет концерт, посвященный 60-летней годовщине первого полета человека в космос. Возрастная категория 6+. Вход свободный. В этот же день подведут итоги творческого онлайн – конкурса «Космические фантазии», на сайте и в социальных сетях ДК «Россия» появится онлайн-выставка работ победителей конкурса.