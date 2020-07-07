Экологи изучают химикаты обнаруженные вчера на поле рядом с поселком Солнечный в Саратове. Об этом информационному порталу «Новости Саратова» рассказала пресс-секретарь регионального минприроды Галина Чирскова.

Специалисты уже провели осмотр земельного участка с найденными химическими отходами. Данная территория находится в пользовании НИИ Юго-Востока.

— На момент осмотра обнаружено 94 пластиковых емкостей с жидкостями различного цвета, объемом пять и 10 литров на общей площади 18 квадратных метров. На емкостях обнаружены наклейки с надписями: никель, медь, хром, травление, — сообщили в минстерстве.

Сейчас специалисты отобрали образцы для установления класса опасности найденных веществ. Результаты анализов будут известны только через неделю. Собраны и образцы почвы с целью установления факта загрязнения.

— С учетом наклеек обнаруженные емкости с жидкостями, могут быть отходами II и III класса опасности, — говорит официальный представитель ведомства.

Пока что мы можем ориентироваться лишь на этикетки емкостей, найденные при осмотре пластиковых емкостей. Судя по наклейкам, найденные вещества принадлежат к высоко опасным и умеренно опасным веществам.

— Министерством готовятся материалы в полицию с целью установления виновных лиц.

Саратовская межрайонная природоохранная прокуратура направила собственнику земельного участка – НИИ Юго-Востока представление о принятии безотлагательных мер по очистке земельного участка, от обнаруженных емкостей.

Вчера собственник земельного участка передал на временное хранение их в лицензированную организацию по транспортировке и утилизации опасных отходов ООО «Медпром», сегодня их уже отправили в Пензу для обезвреживания и утилизации, — сообщила Галина Чирскова.