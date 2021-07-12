По факту обнаружения тела мужчины в одном из водоемов Энгельсского района Саратовской области проводится доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета области.

По предварительным данным, 11 июля 48-летний житель поселка Приволжский прибыл с друзьями на пруд «Песчаный карьер». Компания находилась на берегу, а мужчина решил искупаться. Через некоторое время прохожий заметил на поверхности воды тело мужчины. Присутствующие извлекли его из воды и вызвали скорую помощь. Прибывшие медики констатировали его смерть.

Следователи провели осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято соответствующее решение.

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