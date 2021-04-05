В Саратове ведется мониторинг дорог, отремонтированных в прошлом году благодаря спикеру ГД Вячеславу Володину.

В них принимают участие чиновники и общественники.

Сегодня, 5 апреля, глава администрации Заводского района Максим Сиденко вместе со своим заместителем по благоустройству Евгением Гарькиным, представителями строительного контроля, подрядной организации и членами общественного совета побывал на Огородной улице, работы на которой вызвали нарекания у местных жителей.

Представитель инициативной группы микрорайона Пролетарка Ольга Кофман отметила, что это отхождение бордюра от асфальта, трещины, ямы, незаделанные вырезки от проб на качество. Похожие дефекты обнаружены и на пешеходных зонах улиц Орджоникидзе и Авиастроителей.

После проведения специализированной организацией контроля качества тротуара, подрядчик должен был восстановить асфальт в местах забора проб.

— По каждому тротуару, отремонтированному в 2020 году, будет сделана дефектная ведомость, которая будет согласована со строительным контролем. До среды все тротуары нашего района будут отдефектованы и материалы будут предъявлены подрядчикам для устранения, — рассказал Максим Сиденко.

Недочеты должны исправить до 1 мая 2021 года.