На потребительском рынке выявлены случаи значительного роста стоимости некоторых социально значимых продовольственных товаров. Об этом сообщил Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.
— Направил обращения по этому поводу в прокуратуру региона и управление Федеральной антимонопольной службы с просьбой провести проверки хозяйствующих субъектов и предпринять меры реагирования.
— В выходные также направлял информацию по некоторым магазинам в УФАС. В ведомстве уже провели проверки и выдали предпринимателям предостережения, — пишет чиновник.
Завышенная стоимость на сахар и ряд других позиций зафиксирована в магазинах по адресам:
— г. Саратов, ул.Шелковичная, д.170;
— Балаковский район, с. Натальино, ул.Гагарина, 10;
— г. Саратов, ул. Огородная, 111;
— г. Энгельс, Шурова гора, 7/9;
— г. Энгельс, ул. Тургенева, 2;
— г. Энгельс, ул.Краснодарская, 13.