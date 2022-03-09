На потребительском рынке выявлены случаи значительного роста стоимости некоторых социально значимых продовольственных товаров. Об этом сообщил Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

— Направил обращения по этому поводу в прокуратуру региона и управление Федеральной антимонопольной службы с просьбой провести проверки хозяйствующих субъектов и предпринять меры реагирования.

— В выходные также направлял информацию по некоторым магазинам в УФАС. В ведомстве уже провели проверки и выдали предпринимателям предостережения, — пишет чиновник.

Завышенная стоимость на сахар и ряд других позиций зафиксирована в магазинах по адресам:

— г. Саратов, ул.Шелковичная, д.170;

— Балаковский район, с. Натальино, ул.Гагарина, 10;

— г. Саратов, ул. Огородная, 111;

— г. Энгельс, Шурова гора, 7/9;

— г. Энгельс, ул. Тургенева, 2;

— г. Энгельс, ул.Краснодарская, 13.