Девушка в купальнике позирует на огромном сугробе, который почти закрыл собой стелу «Саратов». 

Саратовский фотограф Алексей Досков запечатлел модель за неожиданным занятием: девушка вяжет спицами. 

Одетая только в шапку и угги, если не считать купальник, красавица явно не испытывает дискомфорта от снегопада, который валит прямо на ее обнажённое тело. 

«Коротко о погоде в Саратове»,  — так подписал снимок его автор. 

Кстати, модель очень похожа на девушку, которая зимой 2019 года позировала в таком же наряде в сугробах в центре города, держа на поводке… утюг.

Фото : А. Досков

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