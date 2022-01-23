Девушка в купальнике позирует на огромном сугробе, который почти закрыл собой стелу «Саратов».

Саратовский фотограф Алексей Досков запечатлел модель за неожиданным занятием: девушка вяжет спицами.

Одетая только в шапку и угги, если не считать купальник, красавица явно не испытывает дискомфорта от снегопада, который валит прямо на ее обнажённое тело.

«Коротко о погоде в Саратове», — так подписал снимок его автор.

Кстати, модель очень похожа на девушку, которая зимой 2019 года позировала в таком же наряде в сугробах в центре города, держа на поводке… утюг.

Фото : А. Досков