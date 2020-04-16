ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» публикует обновленный рейтинг ТОП-10 добросовестных и недобросовестных управляющих организаций. Места в нем распределились с учетом истории погашения платежей, процент оплаты и задолженность по состоянию перед ресурсоснабжащей организацией по состоянию на 10 апреля 2020 года. Ознакомиться с предыдущим рейтингом можно по ссылке.

В ТОП-10 добросовестных управляющих компаний были включены:

1) ТСЖ «Юбилейный»,

2) ООО «Жилремстрой»,

3) ТСН «Надежда»,

4) ООО «Ларго»,

5) ЖСК «Калина» при СФ НПО «Агроприбор»,

6) ЖСК «Аpаpат»,

7) ТСЖ «Салют»,

8) Жилищный Кооператив «ЖБК Солнечный»,

9) ЖСК «Компьютер»,

10) ЖСК «Альтаир 2 вторая очередь».

В ТОП-10 недобросовестных управляющих компаний вошли:

1) ООО «Управляющая компания «Фортуна» (долг 27,343 миллиона рублей),

2) ООО УК «Солнечный городок» (долг 6,034 миллиона рублей),

3) ООО «Управляющая компания Волжская — Саратов» (долг 4,197 миллионы рублей),

4) ООО «Управляющая Организация «Виктория» (долг 3,386 миллиона рублей),

5) ООО «УК»Содружество» (долг 2,96 миллиона рублей),

6) ООО «УК «Надежда» (долг 2,165 миллиона рублей),

7) ТСЖ «Строительные и дорожные машины» (долг 2,104 миллиона рублей),

8) ООО УК «Лучший дом» (долг 1,87 миллиона рублей),

9) ООО УК «Быт Сервис» (долг 1,16 миллиона рублей),

10) ООО «Весна 2011» (долг 877,948 тысячи рублей).

Своевременная оплата коммунальных услуг — необходимое условие эффективной реализации программ капитального ремонта и реконструкции городских систем водоснабжения и водоотведения.