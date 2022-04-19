В Кировском районе возобновилась реконструкция сквера по улице Рахова. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщил глава Саратова Михаил Исаев.

По его словам, обновленный бульвар продлится еще на три квартала.

В настоящее время ведутся работы от Кутякова до Большой Горной. Завершается демонтаж ограждений, разбираются элементы тропиночной сети, на двух кварталах устанавливается новый бортовой камень.

Мэр отметил, что общая концепция благоустройства сквера сохранится. На обновленной общественной территории появится велодорожка, площадка и дорожка для выгула собак, новые малые архитектурные формы, детские и спортивные площадки, зеленые насаждения.

— Напомню, что инициатива продолжения реконструкции бульвара по ул. Рахова в рамках создания большого пешеходного кольца принадлежит спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Данная идея нашла большой отклик среди горожан, — добавил Исаев.