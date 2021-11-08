В результате неправильной эксплуатации обогревательного прибора погиб 67-летний мужчина.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, вечером 7 ноября вспыхнул частный дом на улице Горького в Саратове.
Пожарных вызвали соседи, которые заметили неладное.
Еще до тушения возгорания сотрудники МЧС обнаружили в коридоре дома 67-летнего хозяина дома и передали его бригаде скорой помощи.
На тот момент пострадавший на пожаре мужчина был ещё жив.
Медики боролись за жизнь пенсионера, однако, к сожалению, спасти его не удалось. Уточняется, что гибель саратовца наступила в результате отправления продуктами горения.
По предварительным данным, возгорание произошло в жилой комнате, где находился электрообогреватель с открытой спиралью накаливания.
Точная причина возгорания устанавливается, — уточнили в ведомстве.