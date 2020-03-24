Регистрация на откровенном сейте знакомств обернулась покровчанину потерей крупной суммы денег. Об этом сообщает ГУ МВД.

Мужчина искал даму «легкого поведения», встреча с которой должна была стать единственной и для конкретной цели. После общения с кандидаткой, парочка договорилась о «двух тысячах за час». Потерпевший перевел деньги и поехал к чаровнице.

Во дворе многоэтажки телефонный разговор продолжился, и в нем собеседница с типичным русским именем повела себя как классическая Шахерезада – профессионалка разговорного жанра. За точный адрес злоумышленница попросила еще две тысячи и еще 7,5 — как страховку. Потом девица выманила еще 66 тысяч. Следом неудовлетворенному мужчине позвонил неизвестный и предложил окупиться от небывалых грехов за 18 тысяч, иначе звонивший обещал убить оппонента.

Спустя три дня потерпевший сообразил, что его обманули и обратился в полицию. Сейчас это дело расследуются.