В этом году будет продолжена программа по финансированию текущего содержания детских садов, школ, колледжей и училищ из расчета по две тысячи рублей на ребенка, как это было в прошлом году.

Также стартует новая программа по финансированию текущего содержания учреждений дополнительного обучения в сфере образования и культуры. Об этом сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

— Напомню, с инициативой оказания помощи школам и детским садам выступил Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Программа призвана обеспечить их содержание на должном уровне.

Рассчитана общая сумма на эти цели на 2022 год – 883,6 миллиона рублей. Субсидии будут распределяться ежемесячно. Перед министерством финансов региона и муниципальными образованиями поставлена задача — под особым контролем держать вопросы целевого расходования средств, — обозначил он.