Сегодня, 17 ноября, из-за аварии в центре Саратова дома на улицах Белоглинской, Чапаева и других остались без отопления.

Ремонтные работы идут с 10:00, теперь обозначен срок их завершения.

Батареи должны потеплеть до 22:00 сегодняшнего дня.