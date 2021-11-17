Домой Рубрики Новости Саратова Обозначены сроки подачи отопления в центр Саратова РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Обозначены сроки подачи отопления в центр Саратова По Новости Саратова - 17.11.2021 28 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 17 ноября, из-за аварии в центре Саратова дома на улицах Белоглинской, Чапаева и других остались без отопления. Ремонтные работы идут с 10:00, теперь обозначен срок их завершения. Батареи должны потеплеть до 22:00 сегодняшнего дня. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Налоговые сборы с посевных площадей в Саратовской области увеличились на 146,5% Валерий Радаев посетил открытие бассейна в 32-й школе Энгельса Из-за коронавируса в школах Саратовской области закрылись 18 классов ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Налоговые сборы с посевных площадей в Саратовской области увеличились на 146,5% Новости Саратова - 17.11.2021 0 Сегодня, 17 ноября, в Саратовской областной думе прошло заседание комитета по аграрным вопросам. Чиновники отметили в регионе рост собираемости налогов с посевных площадей. Заместитель министра... Обозначены сроки подачи отопления в центр Саратова 17.11.2021 Валерий Радаев посетил открытие бассейна в 32-й школе Энгельса 17.11.2021 Из-за коронавируса в школах Саратовской области закрылись 18 классов 17.11.2021 Володин рассказал о введении QR-кодов для доступа в Госдуму 17.11.2021