Губернатор Саратовской области Валерий Радаев На Петербургском международном экономическом форуме провел встречу с исполнительным вице-президентом по корпоративному бизнесу ПАО «ВымпелКом» Максимом Зайковым и директором по работе с государственными заказчиками Александром Шведовым.

По итогу было подписано соглашение между регионом и компанией по вопросам дальнейшей цифровизации, которое предусматривает взаимодействие по развитию в регионе информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и реализации инновационных проектов.

— Цифровая трансформация страны, инициированная президентом Владимиром Путиным, определяет социально-экономическую повестку. И сегодня мы сделали в этом направлении очередной шаг. Руководство компании подтвердило планы о строительстве на территории Саратовской области центра обработки данных крупнейшего оператора связи – компании «Вымпел-Коммуникации». В настоящее время увеличивается спрос на серверные мощности из-за возросших потребностей в хранении данных. А также в связи с необходимостью обеспечить качественной связью жителей отдаленных районов нашего региона, — обозначил Валерий Радаев.