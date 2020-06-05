По итогам опроса академического и профессионального сообщества семь образовательных программ высшего образования Поволжского института управления РАНХиГС внесены в справочник «Лучшие образовательные программы инновационной России 2020».

Исследование проводилось Гильдией экспертов профессионального образования, Национальным центром профессионально-общественной аккредитации и журналом «Аккредитация в образовании». При анализе результатов учитывались такие достижения вуза, как средний балл ЕГЭ абитуриентов, международные, всероссийские и региональные студенческие олимпиады, проводимые учебным заведением, именные стипендии, гранты, полученные студентами, государственная и профессионально-общественная аккредитации.

Семь образовательных программ ПИУ РАНХиГС – экономика уровня бакалавриат и магистратура, экономическая безопасность, юриспруденция уровня бакалавриат и магистратура, таможенное дело, правовое обеспечение национальной безопасности – успешно прошли национальную профессионально-общественную аккредитацию и вошли в список лучших образовательных программ России.

Проект «Лучшие образовательные программы инновационной России» реализуется с 2010 года. Его целью является выявление образовательных программ, отличающихся наиболее высоким уровнем профессиональной подготовки специалистов.