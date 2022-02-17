Саратовская государственная юридическая академия успешно прошла процедуру

государственной аккредитации нескольких образовательных программ по специальностям «Экономическая безопасность» (высшее образование, головной вуз), а также «Право и организация социального обеспечения» и «Правоохранительная деятельность» (среднее профессиональное образование, Балаковский филиал СГЮА).

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор),

специалисты которой проводили экспертизу, подтвердила, что содержание и качество

подготовки обучающихся в СГЮА в полной мере соответствует всем требованиям

федеральных государственных образовательных стандартов.

В ходе комплексной проверки аккредитационная комиссия изучила документы,

регламентирующие учебный процесс, а также дала высокую оценку разработанным

академией основным профессиональным образовательным программам и внутреннему

мониторингу качества образовательной деятельности.

«СГЮА стремится соответствовать духу времени, динамично развивается,

активно движется вперед, расширяя свои компетенции в сфере подготовки

разноотраслевых специалистов, желающих связать свою будущую жизнь не только со

специальностями классического правового профиля, которые всегда будут актуальны, но и с другими смежными профессиями, которые сейчас особенно востребованы на

современном рынке труда. Мы рады, что успешно аккредитована новая для нашей

академии образовательная программа высшего образования «Экономическая

безопасность». И мы видим, что сегодня она пользуется высоким спросом среди наших

абитуриентов, которые по окончании вуза смогут работать в службах экономической

безопасности и внутреннего контроля, планово-экономических, аналитических и учетных подразделениях коммерческих организаций, в государственных органах федерального и регионального уровня, будут бороться с корпоративным мошенничеством, коррупцией и экономическими преступлениями, предотвращать угрозы экономической безопасности в цифровой экономике. Что же касается двух специальностей среднего профессионального образования, то стоит отметить, что выпускники, освоившие эти программы, будут успешно трудоустраиваться в учреждения социальной защиты, Пенсионный фонд России, в правоохранительные органы на должности среднего начальствующего состава. На таких специалистов сегодня есть активный запрос как в нашем регионе, так и по стране в целом», – отметила ректор СГЮА профессор Екатерина Ильгова.