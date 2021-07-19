По данным на 19 июля в Саратовской области зафиксировано еще 234 случая коронавируса. Об этом сообщает телеграм-канал регионального штаба.

Общее количество заболевших коронавирусом составляет в Саратовской области 70,118 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 65,689 тысячи человек, за сутки — 145.

Новые случаи на территории области распределились так: Саратов — 84, Энгельсский район — 33, Балаковский — 24, Балашовский — 11, Вольский — восемь, Пугачевский, Ершовский — по шесть, Новоузенский, Питерский, Хвалынский — по пять, Краснокутский, Самойловский — по четыре, Базарно-Карабулакский, Дергачевский, Марксовский, Романовский, Ртищевский, Саратовский, Татищевский — по три, Аркадакский, Балтайский, Духовницкий, Озинский, Советский, п.Светлый — по два, Воскресенский, Екатериновский, Новобурасский, Петровский, Турковский, Федоровский — по одному.