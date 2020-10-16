Домой Рубрики Новости Саратова Общепит Саратова не будет работать после 21:00 из-за коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Общепит Саратова не будет работать после 21:00 из-за коронавируса По Новости Саратова - 16.10.2020 38 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области заведения общепита не будут работать после 21:00. Об этом гласит соответствующее постановление правительства региона. С 8:00 до 21:00 заведения могут функционировать. Такие меры введены в целях защиты от коронавируса. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Роман Бусаргин объяснил причины ограничений в работе общепита из-за коронавируса Студенты Президентской академии: от идеи к успешной реализации своего проекта Саратовская организация задолжала работникам свыше 44 тыс рублей ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Роман Бусаргин объяснил причины ограничений в работе общепита из-за коронавируса Новости Саратова - 16.10.2020 0 Исполняющий обязанности председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин объяснил, зачем нужны ограничения в работе общепита. Напомним, согласно соответствующему постановлению организациям нельзя работать с 21:00 до... Общепит Саратова не будет работать после 21:00 из-за коронавируса 16.10.2020 Студенты Президентской академии: от идеи к успешной реализации своего проекта 16.10.2020 Саратовская организация задолжала работникам свыше 44 тыс рублей 16.10.2020 В Саратовской области за лето утонули 46 человек 16.10.2020