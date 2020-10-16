В Саратовской области заведения общепита не будут работать после 21:00. Об этом гласит соответствующее постановление правительства региона.

С 8:00 до 21:00 заведения могут функционировать.

Такие меры введены в целях защиты от коронавируса.

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