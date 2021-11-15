Пандемия в Саратовской области, как и в целом по стране, затронула жизнь и работу практически каждого жителя. Наиболее пострадавшими оказались те, кто трудится в общепите.

По рейтингу, составленными Ria.новости среди регионов РФ по динамике оборота общественного питания, Саратовская область находится 69 месте. Изменение оборота общепита в январе-сентябре 2021 года составило 10,7 процента, оборот общественного питания на одного жителя — 5 процентов, а касательно цифр — 11 960,2 миллиона рублей.

После этого местный мининформ опубликовал свои сведения по этому процессу. Оказывается, что по обороту общественного питания Саратовская область занимает 31 место в России и шестое место в ПФО. Спад по обороту составил 14,7%.

По обороту общественного питания на душу населения в Саратовской области приходится 5,8 тыс. рублей (2020 год), что составляет почти 60% от среднего значения по стране (9,8 тыс. рублей).

— По динамике регионального оборота на душу населения у Саратовской области 26 место в России и 1-е место в ПФО, что также подтверждает то, что негативные тенденции прошлого года удалось максимально сгладить, — отмечается в сообщении.

Вместе с этим данная информация появилась только после публикации федерального рейтинга, что наводит на определенные мысли. Кроме того, показатели будто подобраны так, чтобы показать, что в регионе эта сфера развивается и все налаживается. Хотя на самом деле общепиту все еще нельзя работать после 23:00, а 69 место по стране вряд ли может обрадовать.