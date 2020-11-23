Пандемия коронавируса ударила по массовым отраслям, одна из которых – общественное питание. Но не все готовы терять свой бизнес и сдаваться. Основатель кофейни «DoubleCoffee W» Татьяна Турская рассказала, как сохранить бизнес и уютное заведение в центре Энгельса во время коронавируса.

– Татьяна, расскажите, как вы придумали идею для бизнеса и почему выбрали именно эту нишу?

— Я решила заняться бизнесом, когда ушла в декрет. Выбор пал именно на кофейню, потому что эта тема очень интересовала нашу семью. Мы очень любим кофе и часто посещали подобные заведения в Саратове. На тот момент аналогичных кофеен в Энгельсе не было, поэтому мы решили открыться именно там в апреле 2018 года.

– Вспомните о трудностях при открытии кофейни.

— Сначала нам не хватало оборотных средств, затягивался ремонт. Мы решили не брать кредит и своими силами открыли заведение лишь через пять месяцев после задумки. Все пошло скромно: нас никто не знал. Это был новый формат для Энгельса, поэтому мы часто рассказывали, чем отличаемся от растворимого кофе или кофе дешевых сортов. Для людей на тот момент это было необычно. Никто такого не слышал и не знал. Мы просвещали о кофейной культуре. Постепенно, когда люди уже распробовали продукт и стали возвращаться, они подчеркивали наши отличия. До сих пор мы выделяемся именно по качеству продукции.

– Первые клиенты – кто они?

— Постепенно к нам стали приходить первые посетители – сотрудники близлежащих организаций рядом с кофейней «DoubleCoffee W». Все организации, которые находились рядом, стали нашими клиентами сначала редкими, потом постоянными.

– Какие меры государственной поддержки вы получили?

— Мы обращались в Центр «Мой бизнес», когда уже открыли кофейню. До этого я посещала лекции центра и образовательные мероприятия. В этом году мы выиграли премию «Делай на 100» в номинации «Общественное питание». Выигрыш в 100 тысяч рублей мы направили на рекламу. Также мы часто консультировались в Центре с юристом и бухгалтером.

– Как сейчас развивается бизнес?

— Мы думаем о развитии. Летом были задумки о передвижной кофейне, но сейчас мы взяли техническую паузу в связи с пандемией коронавируса.

– Как коронавирус повлиял на ваши планы?

— Мы начали работать после всех ограничений только в августе. Конечно, в связи с пандемией выручка пошла вниз, но мы не планируем закрываться. Сил и средств в кофейню вложено достаточно. У нас просто нет варианта закрыться, есть вариант – двигаться вперед несмотря ни на что.

– Есть ли в планах открытие кофейни в Саратове?

— Да, мы уже даже присматривали помещение по расположению и финансовым возможностям. Хочется расширяться. В Энгельсе мы находимся в центральном районе и предполагаем, что лучший район нам уже не найти, а в Саратове для нас еще есть перспективы.

– Поделитесь напоследок секретом успешного предпринимателя, Татьяна?

— Успешный предприниматель – это тот человек, который ставит цели и достигает их. Те цели, которые мы ставили – мы их достигли.

Центр предпринимателя «Мой бизнес» работает в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», разработанного по решению Президента России Владимира Путина и реализуемого в регионе при поддержке минэкономразвития Саратовской области.