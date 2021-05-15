Сегодня, 15 мая, в Красноармейском муниципальном районе проходят дополнительные выборы депутата Саратовской областной думы по Калининскому одномандатному избирательному округу 13. В процессе выборов принимают участие общественные наблюдатели. Своим мнением об избирательном процессе на проходящих выборах поделилась общественный наблюдатель Евгения Каляева, закреплённая за УИК 991 (город Красноармейск).

— Я впервые участвую в выборах, и впечатления у меня об организации работы участковой избирательной комиссии исключительно положительные. Видно, что на участке работают настоящие профессионалы, за плечами которых не одна выборная кампания. Председатель и члены УИК доброжелательны и вежливы, грамотно выполняют все процедуры, предусмотренные выборным законодательством — не удивительно, что их работа не вызывает претензий и нареканий. Что касается меня, то вдвойне приятно работать в стенах родной школы, которую я окончила более 20 лет назад — именно здесь, в бывшей СОШ 4 расположен 991-й избирательный участок. Уверена — если представится возможность работать общественным наблюдателем в будущем, обязательно воспользуюсь этим шансом, — отметила она.