Близится праздник Великой Победы и, наконец-то, у саратовцев снова есть возможность выйти на улицы наших городов, посёлков, сёл, чтобы принять участие в акции «Бессмертный полк» в традиционном формате. Об этом напомнила Общественная палата области.

Шествие «Бессмертный полк» призвано сохранить память о Великой Отечественной войне, о каждом, кто, не жалея своей жизни, боролся за освобождение Родины.



-Мы приглашаем в празднично-памятную колонну всех, у кого есть чувство патриотизма и чувство долга перед нашими ветеранами-фронтовиками, тружениками тыла, отдававшими свои силы на борьбу с фашизмом. Пройдём с портретами наших Победителей, чтобы весь мир знал, что мы едины, мы помним заслуги наших предков, мы будем стремиться к сохранению их завоеваний!— написали на сайте.