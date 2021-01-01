В ходе акции члены Общественной палаты Саратовской области, представители социально ответственного бизнеса передают продуктовые наборы медперсоналу ковидного госпиталя 1-й городской больницы. Врачи, медсестры и младший медицинский персонал, кому предстоит дежурить в новогоднюю ночь, в канун праздника также получили сегодня от общественников праздничные наборы.

Во дворе больницы, у входа в госпиталь, для его сотрудников, свободных в это время от дежурства, Дед Мороз, который и привез подарки из палаты, тепло поздравил новогодней песней врачей, медсестер и медбратьев и сотрудников ПЦР-лаборатории.

В пакетах и коробках — печенье, шоколад и другие вкусности к чаю, заботливо сложенные кондителами пекарни «Хороший хлеб» в индивидуальные упаковки.

Члены Общественной палаты Саратовской области — социально ответственные предприниматели, в период пандемии нового коронавируса стараются всем, чем могут, помочь медикам не только ковидного госпиталя 1-й городской больницы. Вчера член Общественной палаты области, известный предприниматель Эдвард Арзуманян презентовал станции Скорой помощи реанимобиль, купленный им на собственные средста, Мурат Даврешян, также известный своей благотворительностью, приобрел для Ртищевской ЦРБ медицинское оборудование. Андрей Табояков, которого в нашем городе тоже хорошо знают как социально ответственного предпринимателя, не раз так же обеспечивал врачей Скорой помощи питанием.

— Мы благодарны нашим медикам за их героический труд. Потому так и назвали нашу акцию «Сердечное Спасибо»! Огромное сердечное спасибо вам, спасающим жизни тысяч людей! — говорит председатель палаты Борис Шинчук.