Член Общественной палаты города Саратова Александр Зуев сказал, что реакцию на решение Президента Владимира Путина в отношении ЛНР и ДНР можно охарактеризовать словом «воодушевление». Об этом он написал «ВКонтакте».

— Наконец-то, жители Донбасса обретут уверенность в завтрашнем дне. Часто встречаюсь во время командировок в Луганск с ополченцами. Они ранее показывали захваченные военные карты украинских артиллеристов- карателей. На них четко видно, что последние прекрасно отдавали себе отчет, что стреляют по жилым микрорайонам Стаханова, Кировска, Луганска, других городов и сел. В этом контексте решение признать независимыми государствами ЛНР и ДНР полностью оправдано. Там проживают и нуждаются в защите более чем 800 тысяч российских граждан. Это позволит избавить всех их от ежедневного запугивания.

Успел переговорить с представителями Парламента ЛНР. Все они в один голос говорят, люди натерпелись за 7,5 лет, пережили даже авианалет и обстрел неуправляемыми ракетами центра Луганска. Об ожесточенности военных действий говорит тот факт, что боестолкновения шли на небольшой площади в районах Изварино, Дебальцево, Новосветловка, где было сконцентрировано две мехбригады ВСУ, танки, артиллерия и батальон националистов «Айдар» . В свое время мы посещали села Новосветловка и Хрящеватое на территории ЛНР, где осмотрели захоронения мирных граждан, убитых только за то, что были неугодны киевскому режиму. Со стороны Украины – это война позорная, ее можно смело назвать геноцидом. Теперь, благодаря решению Президента, все жители Донбасса будут защищены.

Признание республик Донбасса не станет обузой для России, поскольку только на территории Луганска работает более ста крупных машиностроительных предприятий. Донбасс — самодостаточен. Особое его достояние — люди. Большинство из них имеет высшее и среднее специальное образование и большой профессиональный опыт. Ранее, до госпереворота в Киеве Донбасс давал львиную долю промышленного производства Украины, — поделился своим мнением Зуев.