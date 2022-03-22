Своим мнением на счет «Свободных» общественник Илья Левин поделился в авторском телеграм-канале «ЛЕВИН. zrt»:

— Наша страна ведет сейчас ожесточённую информационную войну. Войну с фейками, которые распространяют прозападные и проукраинские СМИ и социальные сети. К сожалению, среди саратовских СМИ есть такие, которые в условиях тотального информационного прессинга выбирают сторону врага. В нашем регионе к таким отношу информационное агентство «Свободные», которые давно работают в информационном поле региона и у них имеется своя аудитория, чаще всего либерально настроенная.

Чаще всего СМИ подобного толка часто прикрываются общечеловеческими, чистыми идеями. Типа свободы слова и защиты прав человека, а сами на деле являются оружием в информационной войне, которую коллективный запад ведет против России.

Сначала пытались без зазрения совести давать трибуну украинским пропагандистам, а как получили отпор, то изменили тактику и решили раскачивать лодку внутри страны. Сея панику и ажиотаж внутри общества, транслируя слухи и непроверенную информацию из социальных сетей, играя на страхах людей, а потом с умилением обсасывая очереди на рынках за отдельными видами товара.

Самое страшное это получить нож в спину, быть преданным. Учесть предателей всегда незавидная — сопьются в канаве, да и поделом им, — написал он.