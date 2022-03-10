Об этом Илья Левин рассказал в своих социальных сетях и телеграм-канале.

-Сейчас наша страна находится под беспрецедентным внешним давлением. В связи с этим непонятна позиция некоторых СМИ, в том числе, и региональных. Которые пытаются нагнетать панические настроения, играя тем самым на пользу недругам нашего государства. Чего они этим пытаются добиться? Может, заработать себе иностранный паспорт? У некоторых так называемых издателей и спонсоров этих медиа-ресурсов он уже есть.

Возможно, этим они пытаются показать своим западным хозяевам свою лояльность и не попасть в санкционные списки?

Недавно были закрыты крупные федеральные СМИ, которые регулярно занимались пропагандой в интересах запада. Надеюсь, это будет хорошим уроком для всех остальных.

По многим статьям, ранее опубликованным на ресурсе «Свободные», были вопросы — на чьей они стороне? Для чего они пытаются дискредитировать нашу страну и армию?

Ряд публикаций был удален, но негативная повестка продолжается. И, возможно, ответ сможет дать Следственный комитет и прокуратура, — рассказал Илья Левин в своем телеграм-канале.