Член общественной палаты Игорь Лазарев высказал свое мнение по поводу появившихся заявлений ряда общественников пытающихся защитить ИА «Взгляд».

«У нас свободное и демократическое общество и каждый может высказывать свое мнение если оно не нарушает действующее законодательство. Конечно, нельзя обойти ситуацию с ИА «Взгляд», в офисе которого в конце прошлой неделе прошли оперативные мероприятия сотрудниками правоохранительных органов. Некоторые общественные деятели выступили с заявлениями на страницах самого «Взгляда». Они пытаются перевести этот процесс в политическую плоскость, наверное, забыв, что закон един для всех. Нарушать закон не должны ни обычный гражданин, ни журналисты. ИА «Взгляд» всегда отличалось тем, что предоставляло свою площадку лишь лояльным общественникам, с которыми были налажены тесные связи. Если можно так сказать они с ними одним миром были мазаны. У многих таких защитников имелся конкретный материальный интерес. Некоторые получили здания в центре города в безвозмездное пользование. И теперь пытаются защищать своих союзников любыми методами. Может быть правоохранителям стоит и к ним присмотреться», — подытожил Лазарев.