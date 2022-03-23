В своем телеграм-канале «БАРАННИКОВ.team» общественник Петр Баранников поддержал Илью Левина, который ведет спор с ИА «Свободные» и их не патриотической позиции по отношению к проводимой Россией военной операцией в Украине.

«Полностью согласен со своим коллегой по общественной деятельности Ильей Левиным. Поддерживаю его позицию по критике деятельности ИА «Свободные» в нашем регионе. В то время, когда наша страна ведет специальную военную операцию в Украине, наши солдаты исполняют свой героический долг. Мы обязаны сплотиться для поддержки и армии и Президента. Только вместе мы сможем преодолеть все трудности, которые нам уготовлены западом.

Вместо этого журналисты из издания «Свободные», которое аффилированно с одиозным олигархом Аркадием Естафьевым пытаются всячески раскачать ситуацию в обществе. Вбрасывая в информационное пространство непроверенную информацию. Этим самым они льют воду на мельницу наших оппонентов в Европе и США, которые мечтают о развале России и захвате ее природных ресурсов. Наверное, журналистам «Свободных» и их спонсору Евстафьеву ближе лазурные берега Франции, чем родные Волжские и они мечтают жить на них, а не приносить пользу стране. Может им пора — это воплотить в жизнь? А может Естафьев уже за пределами Родины, как и многие его коллеги по бизнесу из 90-х? Скоро узнаем», — написал Баранников.