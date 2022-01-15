Председатель Общественного совета Балашовского района Геннадий Костырев подчеркнул, что успешная реализация инициативы Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина об открытии в Саратовской области сети государственных аптек позволит решить вопросы стоимости лекарственных препаратов и контроля за их качеством.

-Предложение Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина об открытии сети государственных аптек представляется на данный момент весьма актуальным. Дело в том, что коммерция всегда преследует свои цели, а что касается здоровья людей – это государственный вопрос. Создание сети государственных аптек интересно сразу по нескольким моментам. Во-первых, это будет государственный контроль. Открытие аптечных пунктов при медицинских учреждениях очень актуально. У меня жена – участковый врач-терапевт и первый вопрос, который ей задают при выписке лекарств – где их найти и сколько это стоит. Когда аптечный пункт будет при поликлинике – это намного упрощает задачу и медикам, и, главное, больным. К компетенции этой сети можно отнести также централизованное снабжение больниц по государственным ценам и главное – льготное лекарственное обеспечение, которое для коммерческих аптек не актуально, ведь на нём много не заработаешь.

Важно, чтобы данная инициатива была качественно реализована на местах. Эта система позволит и администрации, и общественности контролировать ход лекарственного обеспечения, что особенно актуально в наше непростое время пандемии, когда забота о здоровье является первостепенной задачей. Инициатива по открытию сети государственных аптек будет однозначно полезна при грамотной и успешной реализации, – сказал Костырев.