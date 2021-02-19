Член общественной палаты Александр Ванцов прокомментировал результаты социологического исследования проведенного предоставил «Центр городских и региональных исследований» СГТУ имени Ю. А. Гагарина, проведенного в феврале в Волжском районе Саратова.

Лидером стал действующий депутат Государственной думы Николай Панков, избранный по 164-му избирательному округу. Его поддерживают 36 процентов избирателей, он с троекратным преимуществом опередил коммуниста Бондаренко.

Александр Ванцов считает этот результат закономерным, отмечая, что люди поддерживают в первую очередь, тех кто работает для людей, а не занимается политической клоунадой.

— Панкова в регионе знают все. Знают его дела. Он помогает со строительством школ и поликлиник в Волжском районе, поэтому результаты социологического исследования вполне закономерны. Люди, конечно, готовы поддержать того человека кто реально работает и помогает.

А чем известен Николай Бондаренко? Лишь политической клоунадой, криками и драками в региональном парламенте. Людям шуты и клоуны не интересны. Коммунисты вообще крайне редко выигрывают у «Единой России». А в Бондаренко и коммунистического по сути ничего нет. Просто типичный проходимец, — подчеркнул общественник Ванцов.