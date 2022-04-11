По мнению члена общественной палаты Саратовской области Александра Ванцова журналисты обязаны работать в правовом поле, так же, как и все граждане России. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

—Проведенные обыски в издательстве «Взгляд» вызвали соответствующий резонанс в обществе. Конечно, журналисты «Взгляда» и реальные владельцы этого медиа ресурса пытаются перевести это в политическую плоскость.

Хотя ИА «Взгляд» по моему мнению нельзя отнести к оппозиционным СМИ. О каких политических претензиях говорят «взглядовцы» не особо понятно. Зато ясно одно – закон един для всех. Если нарушаете закон, то должны нести за это соответствующую ответственность. Если «Взгляд» с этим не согласен, то может обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.

Но они вместо этого углубляются в пространственные рассуждения о репрессиях. Это дело должно лежать в правовой плоскости. Журналисты ничем не отличаются от любого другого гражданина РФ. И не имеют никакого права наносить вред человеку своими публикациями или словами и прикрываясь при этом понятием «свободой слова». Закон един для всех он суров, но он закон, — отметил Ванцов.