Член общественной палаты Саратовской области Александр Ванцов прокомментировал решение Волжского суда Саратова, который наложил штраф в размере 300 тысяч рублей на Николая Бондаренко за не законную организацию митинга.

— Закон един для всех. Если нарушил закон, то будь любезен получить наказание. Будь это заключение под стражу или штраф. И не важно, кто предстает перед судом депутат или любой другой гражданин. В данном конкретном случае Волжский суд вынес решение в отношении депутата Саратовский областной думы Николая Бондаренко (КПРФ) признав его виновным в организации незаконого массового мероприятия и наложил штраф в размере 300000 рублей. Сумма солидная для любого простого гражданина, но очень сомневаюсь что она значимая для Бондаренко. Он давно зарабатывает миллионы на инностранном интернет сайте публикуя там свои ролики. Очевидно, что такое решение суда не устраивает ни Бондаренко ни его товарищей по партии типа Алимовой. Ведь теперь за свои действия придется отвечать в том числе рублем. А ведь они привыкли тратить деньги на посиделки в дорогих ресторанах и на охотах, а не отвечать за свои поступки. От справедливости не уйдешь, — отметил Ванцов.