В Саратове стражи порядка и общественные активисты провели проверку качества дорожного полотна в Волжском и Кировском районах.

Как проинформировали в пресс-службе УМВД по региону, рейд организован по инициативе ГИБДД.

С помощью специального оборудования были измерены выбоины на дорожном покрытии следующих улиц: Бакинская, 1-я Садовая, Рахова, Октябрьская, Танкистов.

Все несоответствия стандартам были запротоколированы проверяющими.

По окончании проведения замеров были возбуждены административные дела по статье 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений».

Администрациям Волжского и Кировского районов направлены предписания для исправления ситуации, так как такие ямы могут привести к ДТП.