Последние месяцы в различных СМИ области появлялась информация о проходящей реорганизации образовательных учреждений.

Из районов, где в недостаточной мере велась разьяснительная работа с населением, в различные инстанции стали поступать жалобы от недовольных родителей. Не стал исключением и Марксовский район, где 8 малокомплектных школ планируют присоединить к базовым школам. Ситуация усугубилась и тем, что ряд районных информационнных ресурсов в соцсетях, толи не разобравшись, то ли решив создать себе на этой теме образ «защитников», стали искажать информацию о реорганизации, преподнося ее как закрытие школ. Не мудрено, что родители стали паниковать.

Нашей редакции стало известно, что проблемой реорганизации в Марксовском районе заинтересоваласть директор СРОО «Союз могодетных матерей области», член совета «Родительская палата» Ирина Алёшна, которая тесно сотрудничает с марксовскими общественными организациями.

Нам удалось пообщаться с Ириной Алешиной, она рассказала, что глава Марксовского района Дмитрий Романов услышал ее предложение — непосредственно пообщаться с родителями, чьи дети учаться в малокомплектных школах и , глаза в глаза, ответить на поставленные ими вопросы.

Вчера состоялась первая такая встреча на базе Кировской школы, к которой планируется присоединить 3 небольших школы при участии руководителя комитета многодетных матерей Маркса Елены Ларион, руководителя районного объединения женщин города Маркса «Созидание» Светланы Жуковой, председателя общественного совета ММР Александры Комаровой, директора СРОО «Комитет многодетных матерей», члена Совета Родительская палата» Ирины Алешиной и депутата горсовета и члена «Комитета многодетных матерей» Маркса Юлии Трухмановой.

Жители сел Калиниское, Фурманово, Полековское выдвинули своих делигатов, участников круглого стола.

Встреча многое прояснила. Вопросов у родителей было много, главный из которых — «Будут ли закрыты школы в следствии реорганизации!?» Ответ главы района Дмитрия Романова был однозначен — «нет».

Позиция региональной и муниципальной власти однозначна: каждая школа, пока в ней учатся дети, будет работать. При поддержке области и федерального центра делается всё возможное для того, чтобы дети занимались в комфортных и достойных условиях, получали качественные знания, школы получат возможность участвовать в различных программах регионального и федерального значения по капремонту и улучшению материально-технической базы.

Встреча, вопросы и споры длились более двух часов, по ее завершению большинство, присутствующих в аудитории пришли к выводу, что реорганизация путем присоединения к крупным школам малокомплектных с созданием из них филиалов, не повлечёт за собой, даже в отдалённом будущем, закрытие школ. Права детей нарушены не будут. Дети продолжат обучение в родных селах, а среди педагогического коллектива разовьется здоровый дух конкуренции, стремление самосовершенствовать свое образование, взаимозаменяемость и взаимовыручка, что немаловажно в условиях дефицита педагогических кадров.

Ирина Алешина и общественники уверены, что любые страхи и сомнения преодолимы, если власть ведет открытый диалог с общественностью.