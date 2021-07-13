На рабочей встрече с представителями ООО «КВС» общественница Марина Евсюкова рассказала о работе концессионеров в микрорайоне Иволгино Саратова.

Она отметила, что любой прорыв в канализации превращается в проблему, а последний раз это был «15-дневный марафон».

— У меня на доме 14 камер, я смотрю, кто приезжает и уезжает. Сотрудники организации прибыли, поставили машину, сели и уехали. Каждый день мы оставляли заявку, — возмущенно поделилась она.

Такая проблема не нова для горожан. Были озвучены цифры, что за прошедшую неделю произошло 42 отключения, от чего пострадали жители 580 многоквартирных домов, 1,609 тысячи частных. Без воды остался 21 объект соцсферы и это не учитывая снижения параметров.

Присутствующие отметили «негативное качество» вскрышных работ — страдают дороги, часть из которых сделаны по проекту «БКД», инициированого президентом РФ Владимиром Путиным, а также водители и обычные горожане, желающие воспользоваться общественным транспортом.

И при этом из выделяемых трех миллиардов рублей на реконструкцию сетей осталось всего 600 миллионов, а большинство из них значительно изношены.