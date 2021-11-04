Сегодня, 4 ноября, СРОО «Лига здоровья нации Саратовской области» передала продуктовые наборы медикам.

Сотрудники городской клинической больницы N 1 получили от общественников продукты в знак благодарности за их самоотверженный и гуманный труд.

«Подобные акции стали хорошей и доброй традицией в нашем учреждении. Внимание к медицинским работникам, к их самоотверженному труду очень ценно. От лица всего учреждения выражаю глубокую благодарность и уважение организациям, оказывающим благотворительную помощь и поддержку медицинских работников в это непростое время», — отметил главный врач больницы Евгений Ковалев.