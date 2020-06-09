Активисты и общественники подали в суд на администрацию Саратова из-за массового уничтожения зеленых насаждений в городе. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал председатель ОО «Жить здесь» Александр Ермишин.

По словам общественника, иск, составленный на 65 листах, станет первым делом по защите нарушенных чиновниками прав жителей Саратова.

— Сегодня мы открываем новое, очень трудоёмкое и интеллектуальноёмкое направление деятельности – защиту интересов жителей Саратова в правовом поле через судебную систему. Мы ставим своей целью изменить существующую порочную практику неквалифицированной вырубки зеленых насаждений в Саратове и правовыми методами принудить чиновников администрации города и ее структурных подразделений соблюдать законы Российской Федерации и собственные муниципальные нормативно-правовые акты, — написал Александр Ермишин.