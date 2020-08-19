Сегодня, 19 августа, состоялся экспертный рейд по безопасной дорожной инфраструктуре Общероссийского народного фронта. На рейде побывала корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

Также на мероприятии присутствовали представители профильного комитета муниципальной администрации, эксперты по безопасности дорожного движения Общероссийского народного фронта и сотрудники ГИБДД.

Подрядчики прийти на рейд не смогли – они «отсыпаются» после рабочей ночи, — сообщил ведущий специалист комитета дорожного хозяйства Сергей Елисеев.

Участники мероприятия осмотрели наиболее проблемные участки дорог в Саратове в Ленинском и Кировском районах. Преимущественно внимание было обращено на дорожную разметку.

— Мне нравится, рабочие еще не закончили ремонт дороги, а уже наносят разметку, — иронично отозвался сотрудник ГИБДД о ремонте дорог.

Нетрудно догадаться, что с состоянием разметок на дорогах Саратова все обстоит печально, а «хаотичное» их расположение и отсутствие вообще создает пробки, потому что водители просто не знают, как ехать и куда встать. В части старого Саратова должна «включаться логика», а не правила, потому что все организовано достаточно плачевно, рассказывает глава регионального исполкома ОНФ Сергей Шаров.

Сергей Елисеев не совсем согласен с таким пессимистичным взглядом на ситуацию в городе, он сообщил, что с новой разметкой в городе все хорошо, правда, она не везде есть.

На одном из наиболее интересных участков дороги в Ленинском районе Саратова – на кольце по Буровой — странно расположены знаки.

— Мне все понятно, как ехать на кольце по Буровой, — сказал Елисеев.

— Значит вы умный такой, — отозвался Сергей Шаров.

На кольце абсолютно отсутствует знак «пешеходного перехода», при этом люди привыкли всегда переходить здесь дорогу. Для них на кольце даже сделана асфальтовая тропинка. Только для чего, если переходить там не положено.

— Все, что мы смотрим — это и есть типичный Саратов, — заключил Сергей Шаров.

— Сейчас пандемия, юридические лица освобождены от всех налогов кроме НДС. Копилка пуста, откуда деньги брать? Вы не видите, как за три года город изменился в лучшую сторону? – вопрошает Сергей Елисеев.

Общественники напрямую обращаются к главе города Михаилу Исаеву с заявлением обратить внимание на дороги города, следующим шагом предпринято обращение в прокуратуру.