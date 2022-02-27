Сегодня, 27 февраля, члены оперативного штаба для помощи беженцам Общественной палаты Саратовской области посетили социально-оздоровительный центр «Ударник» Энгельсского района, в котором расположились 183 беженца из ЛДНР.

Председатель Общественной палаты области Борис Шинчук и члены Общественной палаты Вячеслав Максюта, Олег Зеленов, Антон Синицын, Владимир Ташпеков вручили вынужденным переселенцам необходимые для них вещи: коляски, игрушки, канцтовары, детские мыло и салфетки, подгузники и др.

Накануне, 24 февраля, члены оперативного штаба посетили «Ударник» и пообщались с представителями беженцев и администрацией учреждения, ознакомились с социально-бытовыми условиями. Члены штаба узнали что конкретно нужно людям для комфортного проживания и как адресно они могут помочь.

Замечаний к условиям проживания у беженцев нет. С большой благодарностью они говорят о том как их встретили и разместили, с каким вниманием относятся к их малым нуждам. Со слезами на глазах они говорили о происходящем на их родине, о том страхе, который вынудил их покинуть свои дома. Они надеются, что скоро конфликт закончится и они смогут вернуться домой. Общественная палата области продолжит взаимодействие с представителями беженцев для решения насущных вопросов и оказанием необходимой помощи.