Члены общественной наблюдательной комиссии Саратовской области, которая осуществляет контроль в местах принудительного содержания, посетили ФКУ ОТБ-1.

«16 февраля текущего года состоялся визит в ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области, в котором приняли участие заместитель прокурора области У.В. Наминов, врио начальника УФСИН России по Саратовской области А.А. Ефаркин, уполномоченный по правам человека в Саратовской области Н.И. Сухова, начальник ФКУЗ МСЧ-64 ФСИН России А.А. Добло, а также председатель ОНК Саратовской области Д.В. Соболев и члены ОНК области А.Ю. Козлов и Д.Е. Усольцев.

По результатам визита хочется отметить, что обстановка в учреждении нормализовалась, в нем действительно занимаются лечением больных, также со слов осужденных и сотрудников данного учреждения замечаний, претензий, вопросов по лечению, условиям содержания и быта не поступало, каких-либо притеснений в сторону осужденных не поступает.

Членами ОНК Саратовской области обращено внимание на необходимость проведения ремонта в некоторых помещениях учреждения, однако мероприятия по ремонту уже запланированы и данные недостатки в скором времени будут устранены.

В рамках визита был проведен прием осужденных, в ходе которого принято 2 человека, один из них обращался по вопросу получения гражданства России, а второй – по вынесенному приговору. Также поступила жалоба от одного из заключенных на однообразие в продуктах питания, с целью проверки данной информации участники визита посетили столовую, ознакомились с технологическими картами и недельным меню, пообщались с осужденными. В ходе проверки информация об однообразии питания не нашла своего подтверждения.

В ходе визита установлено, что лимит наполнения данного учреждения соблюдается, больные осужденные распределяются по тому или иному заболеванию. В целом, у участников данного визита осталось благоприятное впечатление. И в заключении, необходимо обратить внимание что, осужденные заявили, что больше не бояться ехать на лечение в ОТБ-1, как это было раньше»,-говорится в информации, размешенной в инстаграм Комиссии.