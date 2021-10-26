Градозащитный

Cовет обратился к губернатору Cаратовской области Bалерию Радаеву, мэру Саратова Михаилу Исаеву и начальнику Управления по охране объектов культурного наследия Правительства Саратовской области Владимиру Мухину в связи с грядущей реконструкцией городского сада «Липки».

Публикуем полностью официальное письмо.

«Члены Градозащитного Совета при

Саратовской областной Думе выражают обеспокоенность спешкой и формальным подходом при формировании технического задания для проектирования благоустройства и

реставрации городского сада «Липки».

Техническое задание — это основной

документ, по которому будет работать

проектировщик. В нём должны быть

отражены подробно все детали для

принятия будущих решений при

проектировании.

Во-первых, Управление по охране

объектов культурного наследия при

Правительстве Саратовской области

должно составить подробный перечень

разрешенных работ в «Липках», а также

приложить схему охранных зон и список законодательных актов. А также указать перечень необходимых экспертиз, связанных со статусом объекта культурного наследия федерального значения. Сроки прохождения этих экспертиз, безусловно, необходимо учитывать при формировании общих сроков проектирования. Пакет требований от Управления по охранео бъектов культурного наследия должен стать приложением к техническому заданию от заказчика работ. В противном случае общие фразы без точных схем и ссылок на законодательные акты будут только размывать процесс принятия проектных решений.

Во-вторых, необходимо подробно прописать и проиллюстрировать все восстанавливаемые объекты на территории сада «Липки», в том числе «Английский фонтан», фонтан «Стерлядь», исторические цветники, места для исторических павильонов, а также стилистику всех малых архитектурных форм (скамьи, урны и т.д.)

В-третьих, прописать в техническом задании формирование современного дендроплана на основе исторического, и подеревной топосъёмки. Кроме того, необходимо спроектировать систему автополива с учётом сохранения растущих в парке“Липки” крупномеров и, в частности, целостности их корневых систем.

В-четвертых, все работы по благоустройству и установке инженерных систем необходимо проводить, учитывая расположение существующих растений и расположение существующих растении и их корневых систем.

Требуем отнестись к старейшему парку

Cаратова с должным уважением и

деликатностью, чтобы избежать

негативной реакции общественности. Со своей стороны, готовы оказать помощь в формировании технического задания для проектирования благоустройства и pеставрации объекта культурного наследия федерального значения «Сад «Липки».