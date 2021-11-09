Член общественной палаты Саратовской области Елена Склярова прокомментировала задержание депутата областной Думы от КПРФ Николая Бондаренко объяснив это систематическим нарушением законов со стороны коммунистов

—Уже становится привычным заголовки о задержаниях депутатов от КПРФ за какие-либо нарушения действующего законодательства.

Список правонарушений, за которые задерживаются коммунисты уже достаточно большой: Андрея Левченко за многомиллионные хищения при ремонте лифтов, Валерия Рашкина за браконьерскую охоту на лося, башкирского Депутата – коммуниста Александра Котелевского вообще за убийство человека.

Систематическое нарушение законодательства для коммунистов становится нормой. Нормой для них становится и нелепые оправдания, что их преследует и подставляет власть и кругом провокаторы.

Вот и сегодня депутата областной Думы от КПРФ задержала полиция за устроенный им же дебош на избирательном участке, в результате которого член избирательной комиссии попала в больницу.

Хочется обратиться к представителям КПРФ – хватит нарушать законы России, страны в которой живете! — подчеркнула Склярова.