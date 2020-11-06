Председатель Совета ветеранов Вольского района Ольга Шавыкина выразила свое мнение относительно недавно проведенных опросов по вероятности переизбрания депутата Государственной думы Николая Панкова на выборах в 2021 году.

— Знаю Николая Панкова, как депутата, давно. Он много раз помогал решать сложные вопросы. Самое главное – когда приезжает в район и встречается с людьми, не боится озвучивать проблемы и задает неудобные вопросы для ответственных из чиновничьих кабинетов. Конечно, очень надеюсь, что он примет решение избираться от нашего района и в следующем году, чтобы продолжить начатое. Вот самый последний проект по ремонту тротуаров. Проблема была давно, а он взял и начал ее решать, в этом году часть сделали, есть планы на следующий год. В год 70-летия Победы откликнулся на призыв нашего Совета ветеранов поддержать строительство памятника Героям Советского Союза и полным кавалерам Ордена Славы, чьи биографии связаны с Вольской землей. Он помогает и нашему поисковому отряду «Память», откликается и на другие патриотические инициативы. Вообще его программа понятна, он не рассказывает о каких-то пространных вещах, а берет конкретную проблему, которая касается жизни людей, и начинает ею заниматься. Самое главное, что он открыт для общения, – считает Шавыкина.

Напомним, В «Единой России» составили список перспективных депутатов госдумы по одномандатным округам, которые имеют большие шансы на переизбрание в 2021 году. По информации РБК, список был сформирован в октябре. В него вошел 71 парламентарий, среди них – депутат от Саратовской области Николай Панков, который является первым заместителем главы фракции «Единая Россия» и секретарем саратовского реготделения партии.