Председатель Совета женщин Энгельсского района Елена Шевчук выразила уверенность, что Парк покорителей космоса станет востребованным комплексом у жителей области

Уверена, что Парк покорителей космоса станет одним из самых любимых мест отдыха. Рада, что на месте приземления первого космонавта появился такой прекрасный объект. Жители области будут посещать этот не только в День космонавтики. Этот уникальный комплекс станет востребованным в любое время года. Память о подвиге первого космонавта Юрия Гагарина важно сохранить и передать будущим поколениям. Главное, что школьники и молодежь смогут здесь узнать все о космической отрасли.
Стоит отметить, что велодорожку Парка покорителей космоса продлят до школы №31 и в будущем ее можно использовать как спортивный объект для тренировок учащихся и для всех любителей бега, — отметила Елена Шевчук.

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