Председатель Совета женщин Энгельсского района Елена Шевчук выразила уверенность, что Парк покорителей космоса станет востребованным комплексом у жителей области

— Уверена, что Парк покорителей космоса станет одним из самых любимых мест отдыха. Рада, что на месте приземления первого космонавта появился такой прекрасный объект. Жители области будут посещать этот не только в День космонавтики. Этот уникальный комплекс станет востребованным в любое время года. Память о подвиге первого космонавта Юрия Гагарина важно сохранить и передать будущим поколениям. Главное, что школьники и молодежь смогут здесь узнать все о космической отрасли.

Стоит отметить, что велодорожку Парка покорителей космоса продлят до школы №31 и в будущем ее можно использовать как спортивный объект для тренировок учащихся и для всех любителей бега, — отметила Елена Шевчук.