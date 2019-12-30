Председатель Общественного совета Вольского района Алевтина Кондрашкина прокомментировала петицию депутата Вольской городской думы Алексея Ашихмина против якобы существующих планов о захоронении радиоактивных отходов на предприятии в поселке Горный.

СМИ уже назвали эту информацию вымышленной и напомнили, что в Горном будут перерабатывать только отходы 1-2 класса: трансформаторы, конденсаторы, автопокрышки, синтетические и минеральные масла, щелочи и другие опасные вещества. А фейковые новости про ядерные отходы появились в качестве слухов в соцсетях и были подхвачены некоторыми местными оппозиционерами. Эти домыслы уже не раз опровергали и представители «РосРАО», и эксперты-экологи — например, завкафедрой экологии СГТУ имени Ю. А. Гагарина, доктор биологических наук Елена Тихомирова.

— Мы с коллегами узнали о петиции, поданной одним из городских депутатов Вольска, из СМИ. Что тут можно сказать? Очень жаль, что народный избранник вместо действительно важной работы и решения реальных проблем избирателей жителей, реализует странные и необъяснимые идеи.

Кажется, всей области уже известно, что в Горном будет завод по переработке отходов 1-2 классов. Батареек, аккумуляторов, ртутных термометров и ламп, которые сейчас мы привыкли видеть просто брошенными на свалках. А что, никто из инициаторов и поддержавших петицию не задумывается, насколько опасно бесконтрольно выбрасывать такие отходы?! Очевидно же, что вопрос их переработки должен решаться, и как можно скорее. Но вот нашелся человек, который по своему статусу должен был глубоко разобраться в теме и разъяснить людям, в чем суть проекта. А вместо этого он нагнетает панику и пытается втянуть в это других.

Это можно расценивать как обман своих избирателей — ведь выбирают депутата за реальную работу. Хочется призвать народного избранника для начала детально разобраться в этой теме, как это делают члены нашего общественного совета, и заняться решением местных, насущных вопросов жителей, а конспирологические версии оставить для обсуждения на кухне, — подчеркнула Алевтина Кондрашкина.