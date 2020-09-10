Сегодня на площадке Общественной палаты Саратовской области прошел обучающий онлайн-семинар для общественных наблюдателей на выборах, которые состоятся в дополнительные дня 11, 12 сентября и в основной день голосования 13 сентября 2020 года. В работе семинара приняли участие наблюдатели из Ленинского, Фрунзенского и Волжского районов Саратова, Романовского муниципального района.

Председатель Общественной палаты Борис Шинчук поприветствовал участников онлайн-собрания, поблагодарил их за гражданскую позицию и активность. Далее он кратко рассказал о принципах и стандартах работы корпуса общественных наблюдателей на выборах, которые состоятся в ближайшие выходные. Всего в этой кампании принимают участие более 250 наблюдателей в Саратове.

Член избирательной комиссии Саратовской области на постоянной основе Ринат Каримов сделал акцент на правовых аспектах работы наблюдателей в дополнительные дни 11, 12 сентября и в основной день голосования 13 сентября 2020 года. Так, 11 и 12 сентября у избирателей появилась возможность проголосовать на придомовой территории. 11 сентября такая возможность будет с 14:00 до 19:00 часов, 12 сентября — в утреннее время. 13 сентября голосование будут проходить в помещениях избирательных участков. Во время работы избирательного участка на придомовой территории проголосовать в помещении будет невозможно. Отдельно Ринат Каримов отметил, что все наблюдатели будут обеспечены средствами индивидуальной защиты: перчатками, халатами. На участках будут при входе пропитанные специальным раствором коврики, будет производиться контроль температуры.

Представитель Избирательной комиссии Саратовской области попросил наблюдателей следить за законностью проведения выборов, а также за соблюдением санитарных норм.

Борис Шинчукв конце семинара сообщил, что 11, 12 и 13 сентября 2020 года в дни голосования, в Общественной палате области с 8:00 до 20:00 будет организовано дежурство членов палаты, а также работа «горячей линии» по телефону +7-8542-26-31-37.